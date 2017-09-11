Митниці перерахували понад 8 мільярдів на дороги - ДФС
Протягом січня-серпня 2017 року на реконструкцію доріг в рамках експерименту щодо перерахування 50% від перевиконання надходжень митних платежів забезпечено 8,14 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
"Загалом за результатами 8 місяців 2017 року до бюджету перераховано 196,3 млрд гривень митних платежів. Індикативні показники Міністерства фінансів перевиконано на 12,2%, додатково забезпечено 21,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Як наголошується, порівняно з відповідним періодом минулого року фактичні надходження зросли на 34,9%, або майже на 50,8 млрд гривень.
Зокрема, у серпні перераховано 26,9 млрд гривень митних платежів, що складає 101,2% виконання індикативу Мінфіну, додатково надійшло 321 млн грн.
"Порівняно з серпнем 2016 року надходження зросли на 23,9%, або майже на 5,2 млрд гривень. Середньоденні надходження у серпні 2017 року склали 1,2 млрд гривень, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 24%, або на 236 млн гривень", - повідомляє прес-служба.
Як повідомлялося, уряд заявив про початок в 2017 році масштабної реконструкції українських доріг.
Раніше в Кабміні розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансуваннядорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.
При цьому 15 мільярдів гривень повинні були бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 мільярдів гривень - від репрофайлингу ОВДП у портфелі НБУ.
Однак 9 серпня Гройсман повідомив, що Мінфін і Нацбанк не змогли узгодити репрофайлинг, а додаткові кошти на дорожнє будівництво надійдуть від перевиконання плану митних зборів.
За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.
Як відомо, Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The World Economic Forum.
Раніше ЕП писала серію матеріалів "Дороги ганьби" про траси Одеса-Рені, Львів-Радехів-Луцьк та "Дніпропетровськ-Миколаїв".
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Економічна правда
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