У 2018 році "мінімалка" зросте до 3723 гривні - Данилюк

Міністерство фінансів констатує, що в проекті державного бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Передбачається встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року в розмірі 3 723 гривень, прожитковий мінімум буде 1 700 гривень на 1 січня", - повідомив Данилюк.

Данилюк також повідомив, що дохідна частина держбюджету-2018 збільшена на 14% порівняно з поточним роком.

"Економіка наша відновлюється, тому доходи зростають. Бюджетна дисципліна - це дуже важливо. Дефіцит бюджету ми поступово знижуємо, як і планували. У 2018 році передбачається дефіцит в 2,4%. У нас виходить, що доходи зростають на 14% порівняно із цим роком", - зазначив міністр.

Також Данилюк повідомив, що в проекті закладене фінансування пенсійної реформи, що повинна в другому читанні прийняти Верховна Рада.

"Як і прописано в бюджетній резолюції, ми передбачаємо фінансування Пенсійного фонду на рівні 141 млрд гривень", - зазначив міністр.

Крім того, держбюджет передбачає повне фінансування медичної реформи.

"У 2018 році ми на 16% збільшуємо фінансування цієї сфери. Фінансування системи освіти збільшуємо на 20%, у тому числі передбачене підвищення зарплат вчителям на 25%", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів заклало в проект державного бюджету на 2018 рік курс гривні на рівні 29,3 гривні/долар.