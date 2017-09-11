СБУ підозрює Богуслаєва в незаконному продажі 56% Мотор Січі

Служба безпеки України підозрює народного депутата В'ячеслава Богуслаєва в незаконному продажі 56% акцій великого машинобудівного підприємства Мотор Січ китайським інвесторам.

Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду від 7 вересня, передає Liga.net.

Згідно з рішенням, 6 квітня 2016 Мотор Січ отримало від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) 100 млн доларів під 0,3% річних в рамках договору позики від 29 січня 2016 року з китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment є власником 100% статутного капіталу компанії Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), яка в свою чергу є власником 100% статутного капіталу компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Після цього, протягом 2016 року, громадянин України, ім'я якого в судовому рішенні не наводиться, продав 56% акцій ПАТ Мотор Січ довіреним особам власника китайської Beijing Skyrizon. Згідно з текстом рішення суду, громадянин України, який нібито здійснив продаж акцій Мотор Січі, раніше безпосередньо володів 15,83% акцій підприємства. Також йому належали 17,3% Мотор Січі через підконтрольну Business House Helena і 15,7% через компанії ТОВ Гарант Інвест, ТОВ Гарант Альфа, ЗАТ Торговий дім "Олена", СК Мотор Гарант і інші структури.

Раніше народний депутат, почесний президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв задекларував за 2016 рік зменшення розміру йому пакета акцій Мотор Січі з 15,8% до 1%. СБУ в липні відкрила кримінальне провадження за статтями "диверсія" і "підготовка до злочину".

Шевченківський районний суд Києва в вересні заарештував акції Мотор Січі, які обліковуються на рахунках СП ТОВ Драгон Капітал і належать таким компаніям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама).

В'ячеслав Богуслаєв в коментарі Liga.net не підтвердив і не спростував інформацію про продаж акцій.

"Я громадянин України. Біржа в Києві з продажу і купівлі акцій працює. Я стежу за нею кожен день. Тому я не можу дати коментар. Є організація Dragon Capital. Вона може щось сказати, оскільки вони є власниками акцій. Поняття не маю де і як вони купували. у нас все в порядку, завод працює ", - зазначив Богуслаєв.

Власник Dragon Capital Томаш Фіала не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про угоду.