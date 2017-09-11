В комісії з регулювання тарифів розповіли, коли скасують "Роттердам+"

В НКРЕКП заявили, що скандальна формула "Роттердам+" буде скасована з впровадженням ринку електроенергії.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних тарифів Дмитро Вовк в ефірі 112 каналу.

"Вона буде скасована, однозначно. З впровадженням ринку електроенергії, який був проголосований Верховною Радою. Це станеться через 2 роки рівно, після того як комісія втратить повністю повноваження по затвердженню цін на електричну енергію", - заявив Вовк.

Він зазначив, що ця формула оптимальна на перехідному етапі реформування галузі і вона приймалася абсолютно законно, і була узгоджена з усіма органами влади.

"Ціна - це середнє значення на відповідному хабі з урахуванням логістики і скориговане на якість. Такий підхід, на мою думку, виправданий, він фундаментально обгрунтований, він доцільний на перехідному етапі до того моменту, як відбудеться лібералізація ринку електроенергії та природного газу", - підкреслив він.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Зазначимо, що НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.

17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.

Після цього, Ситник повідомив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

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Економічна правда