"Укравтодор" хоче звузити ширину смуг руху в містах

На розгляді в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства знаходиться проект державної будівельної норми, у якій пропонується зменшити ширину смуги руху в містах.

Про це повідомили ЕП у прес-службі Укравтодору.

Як зазначається, у проекті ДБН "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів" ширина смуги руху в містах передбачена на рівні 3,0 м, житлових вулиць та проїздів- 2,75 м, магістральних доріг у великих містах – 3,5 м.

Чинними на сьогодні будівельними нормами ширина смуги руху передбачена: 3,75 м – для І та ІІ категорій дороги, 3,50 м – для ІІІ, 3,0 м – для IV, а для V категорії ширина проїзної частини передбачена на рівні 4,5 м без розділення її на смуги руху.

Разом з цим, у населених пунктах, в яких діє обмеження швидкості до 60 км/год, дозволяється звужувати ширину смуги руху до 3,25 м зі встановленням дорожних знаків.

Одночасно, Укравтодором розглядається питання зменшення швидкості руху при в’їзді в населені пункти шляхом влаштування засобів її примусового зниження. Для цього використовуватимуться шикани - послідовність тісних звивистих поворотів (зазвичай у формі літери "S") на трасі, що використовується на міських вулицях для цілеспрямованого уповільнення автомобілів.

Це питання зараз вивчається в частині розроблення проектних рішень.

За інформацією Укравтодору, щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80 % таких пригод стається в населених пунктах.

Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.

З метою покращення ситуації, урядом затверджено стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, одним із напрямків якої є зменшення швидкості в населених пунктах до 50 км/годє

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що смерті на українських дорогах коштують українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів щорічно.

Олександр Колесніченко, ЕП