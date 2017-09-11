Порошенко підписав закон про оподаткування доходів нерезидентів
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів в цінні папери".
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"З метою підвищення інвестиційної привабливості державних цінних паперів і облігацій місцевих позик закон уточнює перелік операцій з державними цінними паперами, доходи від яких, отримані нерезидентами, що не підлягають оподаткуванню", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що це стосується доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Нагадаємо, 7 вересня Рада звільнила від оподаткування доходи іноземних інвесторів, отриманих від операцій з облігаціями внутрішнього державного позики та облігаціями місцевих займів.
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