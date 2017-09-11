Голова УЗ обіцяє ліквідувати дефіцит локомотивів вже у вересні

У серпні 2017 року робочий парк локомотивів ПАТ "Укрзалізниця" збільшився на 55 одиниць, до кінця року буде відремонтовано 274 локомотива.

Про це повідомляє прес-служба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Євгена Кравцова.

"У вересні плануємо відновити ще 84 локомотива. Це дозволить вже на початку осені повністю ліквідувати дефіцит тягового рухомого складу та задовольнити потребу бізнесу і держави в залізничних перевезеннях", - заявив Кравцов.

"Наше завдання - повернути в робочий парк якомога більше локомотивів в найкоротший термін. Для цього ми розробили комплексну програму відновлення експлуатаційного парку тягового рухомого складу", - зазначив він.

Зокрема, до кінця року буде відновлено 142 вантажні електровози, 11 пасажирських електровозів, 40 вантажних тепловозів, 6 пасажирських тепловозів і 75 маневрових тепловозів.

З них на афілійованих підприємствах компанії буде капітально відремонтовано 78 локомотивів: на ЗАТ "Дніпропетровський ТРЗ" - 26, ЗАТ "Запорізький ЕРЗ" - 40, ЗАТ "Львівський ЛРЗ" - 12 од.

Крім того, з початку року в умовах виробничих підрозділів локомотивного господарства проведено 4004 поточні ремонти електровозів і 1120 ремонти тепловозів.

На афілійованих підприємствах компанії капітально відремонтовано 82 локомотива, що на 46 локомотивів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також Кравцов нагадав, що зараз "Укрзалізниця" веде консультації зі світовими виробниками тягового рухомого складу, зокрема з General Electric і Siemens.

"Наша мета у співпраці зі світовими лідерами з виробництва тягового рухомого складу організувати виробництво локомотивів і впровадити програми модернізації наявного парку локомотивів", - сказав він.

"Локалізація ж виробництва на території України - це принципове питання для "Укрзалізниці", - резюмував голова компанії.

Як повідомлялося, на початку серпня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric підписали лист про наміри спільно займатися модернізацією існуючого в Україні парку дизельних локомотивів та будівництвом нових. У підписаному документі йдеться також про сервісне обслуговування тепловозів.

Перший контракт для оновлення локомотивного парку "Укрзалізниці" планується укласти у вересні 2017 року. Співпрацювати з компанією General Electric з виробництва та модернізації тепловозів Укрзалізниця має намір протягом наступних десяти років.

Американська компанія зі свого боку для локалізації виробництва локомотивів в Україні визначить виробничу базу серед українських підприємств.

Наразі парк локомотивів ПАТ "Українська залізниця" становить близько 3870 шт.

Економічна правда