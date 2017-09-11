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У Кабміні пояснили нові правила обліку тепла і води

Понеділок, 11 вересня 2017, 12:45

У зв'язку з набуттям чинності Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" Кабінет міністрів надав роз'яснення, як обліковуватимуть тепло і воду згідно з новим законом.

Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

"Один із головних міфів – начебто закон дозволяє ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників. Насправді, якщо говорити про багатоквартирні будинки, то закон виділяє два види вузлів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води: вузол комерційного обліку (загальнобудинковий) і вузли розподільного обліку (квартирні)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вузол комерційного обліку слугує для вимірювання обсягу всієї теплової енергії/води, спожитої у будівлі.

Тобто, саме за показаннями його приладів обліку визначатиметься, скільки всього теплової енергії чи води спожили всі споживачі в будівлі.

Цей обсяг необхідно "розподілити" між споживачами в будинку – тобто, визначити, хто скільки послуг спожив і скільки повинен за них заплатити. Саме для цього і використовуватимуться квартирні лічильники.

Також, як наголошується у повідомленні, закон передбачає такий базовий принцип розподілу: обсяг, визначений за допомогою загальнобудинкового вузла, буде розподілятися між споживачами пропорційно до показань квартирних лічильників.

Завдяки такому підходу знімається проблема "різниці в показаннях" (різниця між сумою показань квартирних лічильників і показаннями будинкового внаслідок різного класу точності), а також проблема втрат внаслідок витоків води з внутрішньобудинкових мереж через їх незадовільний стан.

"Отже, закон і надалі передбачає використання показань квартирних лічильників при розрахунках за комунальні послуги", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 червня 2017 року схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступало проти ухвалення закону про обов'язкове встановлення лічильників води і тепла, тому що ухвалення закону буде суперечити принципам стандартизації та метрології.

В липні 2016 року в Державному агентстві з питань енергоефективності заявили, що введення 100% обліку споживання тепла і води населенням дозволить скоротити використання теплової енергії на 15-20%.

Економічна правда

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