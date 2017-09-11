Зернова держкорпорація відновила поставки зерна в Китай

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" і Китайська національна корпорація машинної індустрії та генеральних підрядів домовилася про постачання декількох партій зернових загальним обсягом до 300 тисяч тонн до кінця 2017 року.

Про це повідомила прес-служба ДПЗКУ.

"Досягнуто домовленості про постачання на адресу ССЕС до кінця 2017 року декількох партій зернових, кукурудзи та пшениці загальним обсягом до 300 тис. тонн", - зазначив перший заступник голови правління корпорації Віталій Шулежко.

За інформацією ДПЗКУ, ССЕС в 2016-2017 маркетинговому році законтрактувала понад 720 тис. тонн зернових.

"У 2016-2017 МР нам вдалося досягти домовленості щодо постачання китайській корпорації 720 тис. тонн зернових. Із загального законтрактованого обсягу було відвантажено майже 702 тис. тонн, що на 11% перевищує обсяги поставок попереднього сезону, коли в цілому на адресу ССЕС було експортовано трохи більше 633 тис. тонн", - розповів Шулежко.

Як повідомила раніше китайська корпорація ССЕС, після зміни керівництва ДПЗКУ у травні 2017 року торговельні операції між сторонами припинилися.

Раніше ЕП уже писала, як ДПЗКУ виконує домовленості з китайською стороною.

Йдеться про 1,5-мільярдну доларову позику, яка надавалась під держгарантії, і яку в разі недосягнення домовленості про реструктуризацію доведеться повертати уряду.

ДПЗКУ була створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить мережа філій — лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи.

Сумарно 53 підрозділи-філії ДПЗКУ можуть зберігати 3,75 млн тонн зерна. В тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн вантажів на рік.

Корпорації належить 10% сертифікованих зернових потужностей України, а можливості її портових терміналів дозволяють забезпечити до 12% середньорічних обсягів експортної перевалки зерна.

Останні три роки компанія збиткова. Сума збитків: 2014 рік — 3,536 млрд гривень, 2015 рік — 3,029 млрд гривень, 2016 рік — біля 600 млн гривень.

В рамках укладеного в 2013 році контракту українська компанія повинна була поставляти в Китай щорічно близько 5 млн тонн зерна, переважно кукурудзу. Наприкінці минулого року корпорація зупинила експорт в КНР.

Як повідомлялося, Фонд держмайна готовий продати ДПЗКУ вже у 2017 році.

Економічна правда