Гройсман пояснив зростання цін

На зростання цін в Україні впливають ціни на імпортні товари і сезонні коливання цін на товари.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мене теж непокоїть зростання цін, особливо щодо продуктів харчування. Це все викликано не зростанням соціальних стандартів, а викликано, в тому числі коливанням зовнішніх ринків. Якщо ми подивимося на зростання цін за кордоном, то ми розуміємо, що тут є проблеми, де вже імпорт тисне на українські ціни", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що завданням уряду є створення умов, коли зростання доходів громадян буде випереджати зростання цін, а також в деяких випадках - зупинити зростання цін.

"Ми пробуємо ряд заходів, які дозволять нам, по-перше, зупинити зростання по деяким категоріям (товарів - ЕП). Також ми маємо і сезонні коливання, це очевидний факт, що, наприклад, восени одна група товарів дорожчає", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, з 9 вересня в Україні подорожчав алкоголь.