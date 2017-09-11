Сім банків не збільшили статутний капітал до встановленого мінімуму

Кількість банків, що порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася з 22 до 7 за два місяці.

Про це повідомляє FinClub.

Як зазначається, два банки збанкрутували, банку "Фінансовий партнер" дозволили відмовитися від банківської ліцензії, а 12 банків завершили докапіталізацію.

На ранок 11 вересня, за даними Мін'юсту, зареєстрований статутний капітал нижче 200 млн гривень все ще був у 7 банків: банк "Центр", Кредит Оптима Банк, Український банк реконструкції та розвитку, Полікомбанк, Альпарі Банк, Айбокс Банк, банк "Портал" .

Нагадаємо, 11 липня, вступила в силу вимога НБУ до банків мати мінімальний зареєстрований статутний капітал 200 млн гривень. Тоді 22 банки порушували норматив, що загрожувало їм проблемним статусом.