Всі розділи
Укр / Рус

Сім банків не збільшили статутний капітал до встановленого мінімуму

Понеділок, 11 вересня 2017, 10:25

Кількість банків, що порушують норматив мінімального зареєстрованого статутного капіталу, скоротилася з 22 до 7 за два місяці.

Про це повідомляє FinClub.

Як зазначається, два банки збанкрутували, банку "Фінансовий партнер" дозволили відмовитися від банківської ліцензії, а 12 банків завершили докапіталізацію.

На ранок 11 вересня, за даними Мін'юсту, зареєстрований статутний капітал нижче 200 млн гривень все ще був у 7 банків: банк "Центр", Кредит Оптима Банк, Український банк реконструкції та розвитку, Полікомбанк, Альпарі Банк, Айбокс Банк, банк "Портал" .

Нагадаємо, 11 липня, вступила в силу вимога НБУ до банків мати мінімальний зареєстрований статутний капітал 200 млн гривень. Тоді 22 банки порушували норматив, що загрожувало їм проблемним статусом.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

банки
Матеріали за темою
Банк "Новий" відправили на ліквідацію 5 вересня 2017, 11:50
НБУ буде розміщувати 3-місячні депозитні сертифікати 1 вересня 2017, 20:10
НБУ буде щомісяця публікувати фінансову звітність банків 1 вересня 2017, 10:04
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті