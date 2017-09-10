ДТЕК Ахметова відкриє представництво в Казахстані

Енергохолдинг "ДТЕК" відкриє представництво в Казахстані.

Про це повідомив віце-президент Торгово-промислової палати України Сергій Свистіль на брифінгу в рамках виставки "EXPO 2017.Astana. Future energy", передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони працюють (на ринку Казахстану - ЕП). Наскільки я знаю, зараз домовилися про спільні проекти у сфері енергетики, з виробництва продукції із золи. Вже є результати. Нині створюється представництво цієї компанії в Казахстані", - сказав він.



ДТЕК на українському стенді у рамках EXPO 2017 представлений інформаційним банером.



Детальніше свої проекти та рішення на виставці представили українські компанії "Фурлендер Віндтехнолоджі" (виробник вітротурбін), Syneko (розробник водогрійного сонячного концентратора), SolarGaps (розробник фотоелектричних жалюзі).



Як повідомлялося, виставка EXPO 2017 відбувалася в Астані з початку червня, її відвідали близько 4 млн людей, зокрема 0,5 млн осіб з-за меж Казахстану.

Український стенд на виставці без використання державних коштів організувала Торгово-промислова палата.

Казахстан є одним із найбільших торговельних партнерів України серед країн Центральної Азії. Посідає третю позицію за обсягом товарообігу серед країн СНД та 21-ме місце - серед країн світу.



ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.