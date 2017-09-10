Концепція розвитку "Нафтогазу" передбачає можливість IPO – Коболєв

Концепція корпоративного розвитку НАК "Нафтогаз", офіційно відправлена до Кабміну у червні, включає в себе такий елемент, як потенційне IPO компанії.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"В стратегії є такий елемент, як потенційне IPO "Нафтогазу". Звісно, рішення про вихід нашої компанії на біржу може прийняти тільки Верховна Рада. Наша мета — підготувати компанію, щоб у Ради був привід таке рішення розглядати в принципі. На це піде близько трьох років активної роботи", – зазначив він.

За словами Коболєва, розвиток фондового ринку України без якісних активів, "блакитних фішок", неможливий: ринок ніколи не буде розвиватися, якщо вкладати кошти нема у що.

"Можна скільки завгодно будувати механізми, біржі, створювати правила, але якщо немає якісних компаній, у які, наприклад, Пенсійний фонд може вкласти гроші, ринку не буде", – підкреслив він.

Крім цього, розміщення акцій "Нафтогазу" на біржі, на думку Коболєва, дозволить забезпечити стійкість контролюючих елементів корпоративного управління і прозорість діяльності компанії.

"Як зробити, щоб завтра "Нафтогаз" знову не став користуватися послугами "РосУкрЕнерго", купуючи газ у "Газпрому", або купувати обладнання в компаній-прокладок? Найдієвіший інструмент — це розмістити частину акцій на біржі. Тоді приватні міноритарні інвестори просто не дозволять цього зробити, все буде видно, як під мікроскопом", – вказав глава НАК.

"Яку біржу вибрати, який відсоток акцій розміщати, робити — не робити, повторюся, це буде рішення не наше й навіть не уряду, а Верховної Ради. Але підготувати компанію до цього, тобто довести якість управління до такого стану, коли за вказівкою акціонера протягом року можна зробити розміщення, — це завдання, яке ми запропонували в стратегії", – заявив Коболєв.

IPO (Initial Public Offering) - процедура публічного розміщення акцій акціонерного товариства для необмеженого кола інвесторів. При розміщенні акцій компанія стає публічною.