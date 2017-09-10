Обсяг торгівлі між Україною та Росією зріс

У першому півріччі нинішнього року товарообіг між Україною та РФ зріс, незважаючи на санкції.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Максим Пархоменко, посилаючись на дані Держстату.

Автор вказує, що географічна структура українського експорту з минулого року не зазнала особливих змін. В даний момент його максимальний обсяг припадає на Росію. За нею ідуть Італія, Польща, Туреччина, Індія та Єгипет.

"Саме в ці регіони ми продали найбільше товарів за поточні шість місяців. Досягти таких значень змогли за рахунок зростання обсягів експорту в середньому на 25% у ці регіони", - йдеться в статті.

Наголошується, що обсяг імпорту, в той же час, зріс на 29%.

"Незважаючи на санкції, обсяг торгівлі з Росією за поточний період тільки виріс. Україна купила в рази більше товарів порівняно з минулим роком. Основний обсяг імпорту (42%) припадає на нафту і продукти її перегонки", - йдеться в статті.

"За аналізований період ця стаття експорту збільшилася на 80%! Реалізувати товарів в Росії ми змогли на 25% більше. Це стосується продуктів неорганічної хімії, чорних металів, котлів і машин", – вказує автор.

За словами Пархоменка, обсяг імпорту з Росії залежить не від бажання України купувати, але, скоріше, від неможливості диверсифікувати поставки нафтопродуктів з інших регіонів.