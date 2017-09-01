У столиці продовжує дешевшати житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилася на 0,3% – до 23,195 тисячі гривень/квадратний метр.

Про це повідомляє у своєму щомісячному звіті портал "Столична нерухомість".

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зниження вартості квартир спостерігалося у преміум-класі – на 0,6%, до 46,042 тисячі гривень/квадратних метрів, економ-класі – на 0,5%, до 16,677 тисячі гривень/квадратний метр і комфорт-класі – на 0,5%, до 21,642 тисячі гривень/квадратний метр, а зросли ціни квартир бізнес-класу - на 1,1%, до 31,075 тисячі гривень/квадратний метр.

Найбільш відчутно знизилися ціни на квартири в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах столиці – на 1,8%, 1,5% і 1,4% відповідно, в той час як вартість квартир в деяких районах зросла. Так, у Подільському і Солом'янському районах ціна зросла - на 0,9% і 0,8% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 68 операторів в 180 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 33% і комфорт-класу – 30%. На новобудови бізнес-класу припадало 26%, а преміум-класу – 13% від загальної кількості.

При цьому в серпні були припинені або припинені продажі квартир у трьох новобудовах.

Також середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в серпні 2017 року зменшилася на 1,5% порівняно з липнем і становить 32,128 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,1%, – до 1250 доларів/квадратний метр.

При цьому повідомляється, що з серпня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 7,9%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 8,7%.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

Нагадаємо, з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисячі "завислих" квартир.

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