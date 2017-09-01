Гривня впала до долара в 15 разів за 21 рік - НБУ

На момент запровадження гривні, яке відбулося 21 рік тому, 2 вересня 1996 року, офіційний курс гривні по відношенню до долара становив 1,76 грн за долар, а станом на 31 серпня 2017 року - 25,57 грн за долар.

Про це повідомила прес-служба НБУ, передає "Укрінформ".

"Офіційний курс становив на 2 вересня 1996 року - 1,76 грн за долар США, а на 31 серпня 2017 року - 25,57 грн за долар США", - зазначили в НБУ.

Водночас, у Нацбанку наголосили, що до 2015 року в Україні був де-факто фіксований курс гривні, який не відображав об'єктивно стан економіки і, більш того, став причиною формування численних макроекономічних дисбалансів.

У 2015 році Україна перейшла до гнучкого курсоутворення, і наразі офіційний курс гривні вже не встановлюється штучно, а розраховується як середньозважений курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку.

"А отже, сьогодні курс гривні є результатом дії ринкових факторів і віддзеркалює стан економіки", - зазначили у НБУ.

У Нацбанку також повідомили, що станом на 1 липня 2017 року в обігу в країні перебувало готівки на загальну суму 331,0 млрд грн, у тому числі банкнот - 328,9 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет - 2,04 млрд грн (12,9 млрд шт.).

Для порівняння, на момент запровадження гривні, за період з 2 до 16 вересня 1996 року, Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд грн.

Нагадаємо, після запровадження 2 вересня 1996 року національної грошової одиниці, обмін українських карбованців на гривню (банкноти і розмінні монети) проводився з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період у готівковому обігу України паралельно функціонували як гривня, так і український карбованець.

Після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня.