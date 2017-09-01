Сума коштів на рахунку Держказначейства досягла рекордного показника

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні 2017 року зросли на 17,08 мільярда гривень (38,8%) до історичного максимуму в 61,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, досягнутий рівень в 2,6 рази більше показника річної давності і на 27,5% вище попереднього історичного максимуму, який був зафіксований в кінці 2015 року.

Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків в серпні також збільшилися, але не так значно - на 1% (або на 0,47 млрд гривень).

Станом на ранок 1 вересня 2017 року вони становили 45,3 млрд гривень. Крім гривневих коштів, уряд має і валютні коштами. Станом на 1 січня 2017-го вони становили 33,4 млрд гривень або близько 1,2 млрд доларів за курсом НБУ.

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Економічна правда