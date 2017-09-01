Всі розділи
Укр / Рус

Сума коштів на рахунку Держказначейства досягла рекордного показника

П'ятниця, 1 вересня 2017, 15:55

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку в серпні 2017 року зросли на 17,08 мільярда гривень (38,8%) до історичного максимуму в 61,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, досягнутий рівень в 2,6 рази більше показника річної давності і на 27,5% вище попереднього історичного максимуму, який був зафіксований в кінці 2015 року.

Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків в серпні також збільшилися, але не так значно - на 1% (або на 0,47 млрд гривень).

Станом на ранок 1 вересня 2017 року вони становили 45,3 млрд гривень. Крім гривневих коштів, уряд має і валютні коштами. Станом на 1 січня 2017-го вони становили 33,4 млрд гривень або близько 1,2 млрд доларів за курсом НБУ.

Рекомендуємо почитати: Голова Держказначейства Тетяна Слюз: У нас немає жодної інформації для відшкодування ПДВ

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Казначейство
Матеріали за темою
Борги Донецька перед держбанком погасять за рахунок державних коштів 21 серпня 2017, 11:15
Казначейство вимагає від міст повернути 9 мільярдів боргів. Мери відмовляються 20 червня 2017, 10:25
Залишки коштів на рахунках Держказначейства в квітні скоротилися на 5,3% 3 травня 2017, 13:37
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті