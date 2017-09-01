НБУ не планує прибирати 1 та 2 копійки, хоч вони вже нічого не варті

Попри знецінення гривні майже в 15 разів з моменту запровадження національної грошової одиниці, 2 вересня 1996 року, Національний банк поки не планує вилучати з обігу 1 та 2 копійки, а питання введення в обіг 1000-гривневої купюри не коментує.

Це випливає з відповіді НБУ на запит "Укрінформу" щодо планів регулятора щодо обігу наявних номіналів банкнот та монет.

"Оптимізація номінального ряду банкнот залежить від багатьох чинників, таких як розмір грошових доходів населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявних номіналів банкнот та монет, рівень розвитку безготівкових розрахунків. Поки вищезазначені рішення не прийняті", - зазначили у банку.

Водночас у НБУ запевнили, що робота над питаннями оптимізації номінального ряду банкнот здійснюється постійно.

Регулятор уважно вивчає міжнародний досвід у цій сфері, потреби суспільства та економіки щодо достатності тих чи інших грошових знаків.

Наразі номінальний ряд грошових знаків України налічує 16 номіналів, із них дев'ять номіналів банкнот та сім номіналів монет.

Нагадаємо, питання виведення з обігу 1 та 2 копійок у зв'язку з втратою міри вартості порушувалося щонайменше двічі. У 2011 році НБУ визнавав, що 1 і 2 копійки "вже не є мірою вартості".

Національний банк також заявляв, що ініціює вилучення з обігу монет номіналом 1 і 2 копійки, проте це питання має бути узгоджене з Кабінетом міністрів.

Крім того, на початку 2015 року в НБУ прогнозували розгляд у найближчій перспективі питання про доцільність використання 1-2-копійчаних монет.

Основною причиною відмовитися від монет найменшим номіналом називалося те, на їх виготовлення витрачають значно більше, ніж номінал самих монет.

Крім того, ці монети перестали бути мірою вартості і з 2010 року фактично не повертаються у банківську систему.

В НБУ наголошували, що технічно вилучити ці монети з обігу легко, але таке рішення є комплексним і для цього потрібно провести відповідні розрахунки з урядом, а парламент повинен затвердити це рішення.