Приватбанк призупинив продаж валюти для клієнтів "Приват24"

Приватбанк призупинив продаж іноземної валюти для клієнтів "Приват24".

Про це написав колишній перший заступник голови правління банку Олег Гороховський на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі (31.08.2017) Приватбанк призупиняє продаж інвалюти клієнтам в Приват24 і інших дистанційного каналах обслуговування", - написав Гороховський.

"Купівля валюти у клієнтів залишається поки в такому вигляді, але протягом тижня будуть введені обмеження за часом проведення операцій (тільки в робочі дні з 10.00 до 16.00)", - додав він.

У банку ЕП підтвердили цю інформацію.

"У зв’язку з вимогою законодавства України здійснювати безготівкові валютно-обмінні операції виключно через Міжбанківський валютний ринок (МВР), регламент проведення таких операцій змінюється відповідно до правил МВР", - заявили у прес-службі.

"Продати валюту у дистанційних каналах банку можна у робочі дні з 10:00 до 16:00 за поточним курсом на момент проведення операції. Купівля валюти можлива тільки у відділенні Приватбанку", - заявили у банку.

Також наголошується, що зараз Приватбанк розробляє новий функціонал сервісу онлайн-покупки валюти, через що тимчасово приймання заявок на цей вид операцій припинено.

"Придбати валюту з метою переказу за кордон Ви можете на сторінках "SWIFT-платежі" та "Перекази", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда