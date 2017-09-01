Комітет погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури погодив підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення всередині країни на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі міністерства.

Таке рішення прийняв комітет на засіданні 31 серпня 2017 року.

Крім цього, на сайті міністерства для обговорення до 30 вересня оприлюднено відповідний проект наказу Мінінфраструктури.

Раніше глава міністерства Володимир Омелян анонсував засідання 31 серпня тарифного комітету для прийняття рішення про підвищення з 1 жовтня тарифів на вантажні залізничні перевезення на 22,5%.

"Спільна позиція: підвищувати потрібно, але тариф повинен бути ринковим. Думаю, знайдемо правильне компромісне рішення з бізнесом", - сказав міністр.

Як повідомлялося з посиланням на останній проект фінплану "Укрзалізниці", доходи від перевезення вантажів прогнозуються в розмірі 62,85 млрд гривень, що на 13,4% більше, ніж в 2016 році.

У розрахунку доходів від вантажоперевезень на 2017 рік враховано індексацію тарифів на перевезення вантажів в межах України з жовтня 2017 року на 22,5%. Додаткові доходи від підвищення становитимуть 2,788 млрд гривень.

Раніше Державна регуляторна служба відмовилася погоджувати проект наказу МІУ, що передбачає здійснення з лютого 2017 року індексації тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах країни на 25%, і вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.