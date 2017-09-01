Транзит російського газу через Україну зріс до максимуму з 2011 року

З початку року ПАТ"Укртрансгаз" протранзитував до європейських країн 61,95 млрд кубометрів газу, що на 23,4% більше ніж за аналогічний період в 2016 році.

Про це повідомляє прес-служба оператора української ГТС.

У компанії зазначили, що цей показник транзиту став максимальним, починаючи з 2011 року.

Відповідно до інформації Центрального диспетчерського департаменту імпорт газу з країн ЄС за 8 місяців зріс на 95,8% і становить 9,4 млрд кубів.

"В цьому році надходження газу по словацькому напрямку становило 7,1 млрд кубометрів, по угорському – 1,5 млрд кубометрів та польському - 0,8 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна не імпортує газ для власних потреб з Російської Федерації з листопада 2015 року.

У 2017 році Укртрансгаз закачав 7 млрд кубів газу в газосховища, що на 71% більше ніж в аналогічний період торік. На сьогодні в українських ПСГ накопичено 14,8 млрд кубометрів газу.

Економічна правда