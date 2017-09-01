Росія підвищила мито на експорт нафти майже на 10 доларів

Мито на експорт нафти з РФ з 1 вересня збільшилося до 84,1 долара за тонну з 74,4 долара за тонну в серпні.

Про це пише "Прайм" з посиланням на дані Мінекономрозвитку РФ.

Мінфін РФ раніше повідомляв, що середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 липня по 14 серпня 2017 року становила 50,07 долара за барель, або 365,5 долара за тонну.

Пільгова ставка мита на нафту для родовищ Східного Сибіру, ​​каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміну розрахунку ставки мита в зв'язку з податковим маневром була обнулена з 1 лютого 2015 року.

Ці ставки, відповідно до прийнятої формули, залишатимуться на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижче 76 доларів за барель. Також обнулене мито на зріджений вуглеводневий газ.

Експортне мито на високов'язку нафту з 1 вересня підвищилося до 12,9 долара з 11,2 долара в серпні.

Мито на прямогонний бензин (НАФТА) збільшилося до 46,2 долара за тонну з 40,9 долара за тонну, на автомобільний (товарний) бензин - до 25,2 долара з 22,3 долара.

Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастила зросло до 25,2 долара з 22,3 долара за тонну, на темні нафтопродукти без масел і коксу - до 84,1 долара з 74,4 долара. Мито на кокс підвищилося до 5,4 долара з 4,8 долара за тонну.