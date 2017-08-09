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Кримський завод Фірташа зупинив роботу через аварію

Середа, 9 серпня 2017, 19:26

На підприємстві "Кримський Титан", яке знаходиться на території анексованого Криму, стався обвал покрівлі.

Про це повідомляють "Новини Криму".

"9 серпня близько 4:30 стався частковий обвал покрівлі другого відділення ЦПДТ №1 (цех пігментного двоокису титану - ЕП). В результаті обвалу постраждалих немає. Технологічний процес зупинений, обладнання зупинено, наслідки обвалу локалізовані. На підприємстві створена комісія. Обставини обвалу з'ясовуються", - повідомили в прес-службі підприємства.

"Кримський Титан" виробляє двоокис титану пігментного, червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюміній сульфат, рідке натрієве скло, залізний і мідний купорос, соду і літій.

Кінцевим бенефеціаром підприємства є бізнесмен Дмитро Фірташ.

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