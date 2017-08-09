НАБУ домоглося визнання недійсною угоди між ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго", за якою інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Антикорупційного бюро.

Як зазначається, Вищий господарський суд України 3 серпня підтримав задоволення відповідного позову Національного бюро в повному обсязі, залишивши без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Нагадуємо, угода між ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго" укладена у квітні 2016 року. Нею передбачено зарахування зустрічних однорідних вимог між зазначеними суб’єктами, що суперечило вимогам Закону України "Про електроенергетику" і "Правилам користування електричною енергією". На підставі дії зазначеної угоди ПАТ "Азот" у грудні 2015 - січні 2016 уникло сплати за спожиту електрику.

За цим фактом детективи Національного бюро влітку 2016 року відкрили кримінальне провадження, в рамках якого НАБУ подало позов про визнання недійсною відповідної угоди, яка стала юридичною підставою для скоєння злочину.

Вищий господарський суд України на підставі ст.203, 215, 228 Цивільного кодексу України визнав угоду недійсною.



Відтак, на виконання рішення суду ПАТ "Азот", який належить Фірташу, має перерахувати 57 млн гривень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ "Черкасиобленерго". Після зарахування до цих коштів буде застосований алгоритм оптового ринку електричної енергії України.