Тарифи на пасажирські перевезення не зростуть - УЗ
До кінця року тарифи на пасажирські залізничні перевезення в Україні не будуть підвищуватися.
Про це сьогодні на брифінгу в Будинку Уряду заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає "Урядовий портал".
"Що стосується пасажирських перевезень, до кінця року підвищень не планується", - заявив Євген Кравцов.
При цьому він зазначив, що в найближчі дні планує провести відверту дискусію з українським бізнесом щодо індексації тарифів на вантажні перевезення до кінця поточного року.
"Моє завдання – зробити Укрзалізницю партнером української промисловості, на рівних партнерських умовах. З наступного року ми маємо перейти до нової системи тарифоутворення, яка буде прогнозованою для бізнесу і прив'язаною до об'єктивних індексів", - резюмував в.о. голови Укрзалізниці.
Нагадаємо, Балчун також запевняв, що ціни на залізничні квитки не зростатимуть.
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