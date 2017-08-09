НБУ оштрафував Райффайзен Банк Аваль на 5 мільйонів гривень

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Райффайзен Банку Аваль до Національного банку про визнання неправомірним та скасування рішення в частині накладення штрафу в сумі 4,9 мільйона гривень.

Про це йдеться в постанові №826/9684/17 від 4 серпня, передає FinClub.

"ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з адміністративним позовом до Національного банку України про визнання неправомірним та скасування рішення від 30 червня 2017 року №220 в частині накладення штрафу в сумі 4 923 613,01 гривень, зобов'язання вчинити певні дії", - йдеться в документі.

У судових матеріалах не уточнюється, чим обумовлений штраф Райффайзен Банку Аваль.

Суд прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі, а також зобов'язати відповідача надати до 18 січня 2018 року письмові заперечення проти позову та всі матеріали, які були або могли бути прийняті до уваги при прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких подано позов.

Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2017 року прибуток Райффайзен Банку Аваль зросла на 88%.