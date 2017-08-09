Залізниця в обхід України не завдасть збитків УЗ - експерти

Побудована Росією залізниця в Ростовській та Воронезькій областях в обхід території України не завдасть збитків "Укрзалізниці".

Про це LIGA.net заявили експерти залізничної галузі.

Як розповів Олександр Завгородній, екс-глава Укрзалізниці, голова ГО Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури: "Ця гілка, яка проходила по межі між країнами, ніколи з 1991 року не була в експлуатації УЗ. Районна рада передала землю і майно в оренду на 49 років РЖД".

"Для Укрзалізниці це не представляє жодних втрат і перспектив", - прокоментував ситуацію ще один колишній глава УЗ Борис Остапюк.

"Після розділу СРСР, ця ділянка залізниці залишилася на нашій території вздовж кордону з Росією і використовувалася тільки РЖД, платити за оренду Укрзалізниці РЖД відмовлялися, тому це питання піднімалося УЗ на всіх зустрічах Організації співробітництва залізниць. І нарешті, РЖД побудували цю ділянку залізниці по своїй території", - сказав він.

Нагадаємо, невелика ділянка залізниці, що зв'язує Москву з Адлером, довжиною 37 км, проходить по території України в Луганській області.

У 2015 році Росія почала будівництво альтернативної гілки залізниці, що повністю проходить по території РФ.

7 серпня стало відомо, що залізниця в Ростовській та Воронезькій областях, побудована в обхід території України, введена в лад.