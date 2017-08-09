Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню
Середа, 9 серпня 2017, 09:03
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,4 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,2896 гривні.
Нагадаємо, 8 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,7-25,72 гривні за долар.
Економічна правда
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