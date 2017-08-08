У липні споживчі ціни майже не зростали - Держстат

У липні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 0,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема ціни на продукти харчування й безалкогольні напої в липні підвищилися на 0,3%, на одяг і взуття - знизилися на 4,4%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 0,6%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,5%, на освіту - підвищилися на 0,1%.

У січні-липні інфляція становила 8,2%.

Порівняно з липнем 2016 року в липні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 15,9%.

Як повідомлялося, у червні 2017 року споживчі ціни підвищилися на 1,6%.

У 2016 році була зафіксована інфляція 12,4%, в 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%, в 2013 - інфляція 0,5%, в 2012 році дефляція на рівні 0,2%.

31 травня Кабінет міністрів погіршив прогноз росту валового внутрішнього продукту з 3% до 1,8%, інфляції з 8,1% до 11,2% в 2017 році.

Спершу Державний бюджет на 2017 рік передбачав ріст інфляції на рівні 8,1%.

Українські новини