Приватизація "Центренерго" штучно затягується

Продаж державних 78% акцій ПАТ "Центренерго" відкладається навмисно.

Про це ЕП повідомив співрозмовник у Фонді держмайна, який в даний час управляє цим пакетом.

За його даними, за останні кілька років кредиторська заборгованість компанії скоротилася майже в 20 разів - з 2,5 млрд гривень до сьогоднішніх визнаних судом 136 млн гривень.

"Основна частина боргу (1,5 млрд гривень) була перед Держрезервом. Мільярд з неї був погашений списанням, інші 500 млн гривень - виплачені", - каже джерело.

За його інформацією, "Центренерго" навмисно не погашає 136 млн гривень, що залишилися, оскільки в цьому не зацікавлений неофіційний куратор енергокомпанії Ігор Кононенко.

"Центренерго" за перше півріччя показало 2 млрд гривень чистого прибутку. Нічого не заважає направити 15% цієї суми на погашення кредиторки і так закрити банкрутство. На це просто немає політичної волі", - говорить джерело.

З його слів, зацікавленості в припиненні банкрутства ПАТ нині немає з двох причин.

Перша полягає в тому, що припинення банкрутства передбачає скасування мораторію на примусове стягнення боргів, в тому числі - поточних, які на сьогоднішній день у "Центренерго" становлять 250 млн гривень.

Друга - банкрутство створює ризики втрати своїх функцій органами управління підприємства та передачу цих функцій комітету кредиторів. Паралельно також блокується можливість залучення зовнішнього фінансування. З цієї причини на сьогоднішній день у "Центренерго" немає жодного банківського кредиту.

"При таких умовах жоден інвестор при пам'яті купувати держпакет не захоче", - розповідає представник Фонду.

За даними ЕП, в даний час основна частина кредиторки "Центренерго" (70 млн гривень з 136) контролюється групою компаній "Енергомережа" Дмитра Крючкова, який вважається близьким Григорію та Ігорю Суркісам.

Дмитро Рясний