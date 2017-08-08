Рейтинг популярних сайтів: Вконтакте вибув з топ-10

Блокування російських ресурсів значно змінило картину популярних сайтів серед українців: раніше популярний Вконтакте вибув з топ-10, а Одноклассники залишили топ-25.

Про це йдеться в дослідженні KANTAR TNS "Рейтинг популярних сайтів за липень 2017".

Незважаючи на заборону, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все ж залишаються в українському топі, але вже за межами першої 10-ки.

Перша трійка змінила свій склад — на третьому місці тепер Facebook.com, який став найпопулярнішою соціальною мережею в Україні.

Незважаючи на це, Vk.com, який зараз займає 11 місце, все ж виріс в охопленні. Також, активно росте Instagram.com. А ось Ok.ru покинув рейтинг і в липні набрав 12,63%.

Нагадаємо, що провайдерів за незаблоковані російські сайти штрафуватимуть на 1% річного доходу.