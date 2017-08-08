Українці можуть використовувати електронний підпис при оформленні кредитів - НБУ

Національний банк дозволив комерційним банкам формувати кредитну документацію позичальника з електронних документів, які завірені електронним цифровим підписом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк України передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів, які створені і підписані банком і боржником із застосуванням електронного цифрового підпису", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку відзначили, що ці нововведення запроваджені в контексті законодавчих змін, зокрема закону України "Про споживче кредитування", яким передбачено право укладати в електронному вигляді договори про споживче кредитування.

Відповідні зміни були внесені в положення про визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого постановою правління НБУ №351 від 30 червня 2016 року.

Зміни були затверджені постановою правління Національного банку № 75 від 4 серпня 2017 року.

Електронний цифровий підпис — це блок інформації, який додається до файлу даних підписувачем та захищає файл від несанкціонованої модифікації і вказує на власника підпису.

Для функціонування ЕЦП використовуються 2 ключі захисту (які зберігаються у різних файлах):

таємний ключ, який зберігається у підписувача та відкритий ключ, який, як правило, публікується у загальнодоступному або спеціалізованому довіднику.

Для накладання ЕЦП використовується таємний (особистий) ключ, а для його перевірки – відкритий (загальновідомий) ключ.

Алгоритм роботи системи побудовано таким чином, що коли користувач має доступ до відкритого ключа, то він не може відтворити таємний ключ або поставити цифровий підпис – його можна тільки перевірити.

Таємний (особистий) ключ підписувача є повною особистою власністю підписувача і не надається будь-яким іншім особам (навіть центру сертифікації ключів). Будь-хто може перевірити цифровий підпис, використовуючи тільки відкритий ключ.

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Економічна правда