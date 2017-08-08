Українці можуть використовувати електронний підпис при оформленні кредитів - НБУ
Національний банк дозволив комерційним банкам формувати кредитну документацію позичальника з електронних документів, які завірені електронним цифровим підписом.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Національний банк України передбачив право банків формувати кредитну документацію (справу) боржника з електронних документів, які створені і підписані банком і боржником із застосуванням електронного цифрового підпису", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку відзначили, що ці нововведення запроваджені в контексті законодавчих змін, зокрема закону України "Про споживче кредитування", яким передбачено право укладати в електронному вигляді договори про споживче кредитування.
Відповідні зміни були внесені в положення про визначення банками України розміру кредитного ризику, затвердженого постановою правління НБУ №351 від 30 червня 2016 року.
Зміни були затверджені постановою правління Національного банку № 75 від 4 серпня 2017 року.
Електронний цифровий підпис — це блок інформації, який додається до файлу даних підписувачем та захищає файл від несанкціонованої модифікації і вказує на власника підпису.
Для функціонування ЕЦП використовуються 2 ключі захисту (які зберігаються у різних файлах):
таємний ключ, який зберігається у підписувача та відкритий ключ, який, як правило, публікується у загальнодоступному або спеціалізованому довіднику.
Для накладання ЕЦП використовується таємний (особистий) ключ, а для його перевірки – відкритий (загальновідомий) ключ.
Алгоритм роботи системи побудовано таким чином, що коли користувач має доступ до відкритого ключа, то він не може відтворити таємний ключ або поставити цифровий підпис – його можна тільки перевірити.
Таємний (особистий) ключ підписувача є повною особистою власністю підписувача і не надається будь-яким іншім особам (навіть центру сертифікації ключів). Будь-хто може перевірити цифровий підпис, використовуючи тільки відкритий ключ.
Нагадаємо, Верховна Рада має намір ввести автоматизований арешт коштів на банківських рахунках боржників.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.