"Укрпошта" зазнала нової хакерської атаки

Офіційний сайт "Укрпошти" другу добу піддається атаці хакерів.

Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, нас DDoS-ять. Вже другу добу сайт "Укрпошти" знаходиться під атакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження", - повідомили в компанії.

В "Укрпошті" кажуть, що під час першої хвилі атаки, що почалася 7 серпня вранці, IТ-служба змогла нормалізувати ситуацію і після 17:00 всі сервіси на сайті працювали належним чином.

Однак сьогодні хакери знову активізувалися в зв'язку з чим доступ до сайту повільний або обривається.

Нагадаємо, "Укрпошта" була однією з компаній, яка постраждала в кінці червня від атаки вірусом, що шифрує дані на комп'ютерах. Це призвело до блокування і повної непрацездатності її автоматизованих систем.

"Укрпошта" знаходиться в сфері управління Мінінфраструктури.

Надає більше 50 видів послуг в 10,6 тис. Відділеннях по всій Україні. У штаті компанії - 76 тис. Працівників, з яких 33 тис. Листонош і 13 тис. Операторів поштового зв'язку.

Економічна правда