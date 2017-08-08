Adidas закриє ще 160 магазинів у Росії через санкції

Найбільший іноземний спортивний рітейлер в Росії Adidas планує закрити 160 магазинів до кінця 2017 року.

Про це повідомляє РБК.

Компанія закриває торгові точки в Росії вже третій рік поспіль.

Про це розповіли виконавчий директор Adidas Каспер Рорстед і фінансовий директор компанії Харм Ольмайер під час телеконференції з інвесторами за підсумками першого півріччя 2017 року.

"Ми очікуємо, що російський ринок продовжить скорочуватися після чотирьох років санкцій і залежності від ціни на нафту", - заявив пан Рорстед.

За його словами, керівництво вживає заходів щодо російського ринку.

"Ми вже закрили понад 100 магазинів та закриємо ще 50 до кінця року", - пояснив він.

Як зауважив Ольмайер, за рік доведеться закрити до 160 магазинів, так як Росія залишається єдиним регіоном присутності Adidas зі знижувальною виручкою.

Як повідомлялося, у 2015 році Adidas закрив близько 200 магазинів у Росії. Скорочення роздробу в Росії в компанії пояснили девальвацією рубля.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.