Adidas закриє ще 160 магазинів у Росії через санкції
Найбільший іноземний спортивний рітейлер в Росії Adidas планує закрити 160 магазинів до кінця 2017 року.
Про це повідомляє РБК.
Компанія закриває торгові точки в Росії вже третій рік поспіль.
Про це розповіли виконавчий директор Adidas Каспер Рорстед і фінансовий директор компанії Харм Ольмайер під час телеконференції з інвесторами за підсумками першого півріччя 2017 року.
"Ми очікуємо, що російський ринок продовжить скорочуватися після чотирьох років санкцій і залежності від ціни на нафту", - заявив пан Рорстед.
За його словами, керівництво вживає заходів щодо російського ринку.
"Ми вже закрили понад 100 магазинів та закриємо ще 50 до кінця року", - пояснив він.
Як зауважив Ольмайер, за рік доведеться закрити до 160 магазинів, так як Росія залишається єдиним регіоном присутності Adidas зі знижувальною виручкою.
Як повідомлялося, у 2015 році Adidas закрив близько 200 магазинів у Росії. Скорочення роздробу в Росії в компанії пояснили девальвацією рубля.
Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.