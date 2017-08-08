"Нафтогаз" просить суд визнати банкрутом "дочку" "Росатому"

НАК "Нафтогаз України" просить суд відкрити справу про банкрутство ПАТ "Енергомашспецсталь", яка входить у машинобудівний дивізіон російського держконцерну "Росатом" - "Атоменергомаш".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Господарського суду Донецької області, передають "Українські Новини".

Позов було подано 3 серпня від імені дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Газ України".

Станом на 1 серпня "Енергомашспецсталь" є 4-м за рахунком найбільшим боржником за газ "Нафтогазу" серед промислових споживачів і його борг становив 173,637 млн гривень.

Як повідомлялося, у 2016 році "Енергомашспецсталь" скоротила збитки в 2,1 рази, або на 1,7 млрд гривень до 1,498 млрд гривень, збільшивши чистий дохід на 50,5%, або на 622,213 млн гривень до 1,854 млрд гривень.

"Енергомашспецсталь" спеціалізується на виробництві спеціальних литих і кутих заготовок для важкого, енергетичного й транспортного машинобудування, металургійної, цементної, гірничодобувної й іншої галузей промисловості.

Наприкінці грудня 2010 року компанія "Атоменергомаш", що входить до складу компанії "Атоменергопром" (Атомний енергопромисловий комплекс, Росія), придбала більш як 50% компанії EMSS Holdings Limited (Кіпр), що володіє 92,68% акцій "Енергомашспецсталі".