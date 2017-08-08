"Укртрансгаз" банкрутить газотрейдера Фірташа

Господарський суд Києва прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укртрансгаз" про порушення справи про банкрутство ПрАТ "Укргаз-енерго".

Підготовче засідання в процесі пройде наступного тижня - 14 серпня.

За даними ЕП, офіційно ініціатива "Укртрансгазу" пояснюється боргом "Укргаз-енерго" в розмірі 580 млн грн. Він був сформований в ході відносин за договором №117-36 від 28 лютого 2007 року, в рамках якого оператор ГТС надавав трейдеру послуги з транспортування газу.

Ця заборгованість була визнана судом ще у 2010 році, а 2011 року на його виконання було видано відповідний наказ. Але згодом "Укргаз-енерго" домоглося відстрочки виконання цього рішення.

Пролонгація закінчується в поточному році, у зв'язку з чим, місяць тому - 13 липня - трейдер подав заяву на нову відстрочку строком 5 років - до 2022 року. Ця ініціатива сприйнята "Укртрансгазом" як неспроможність трейдера провести розрахунок, що і стало формальним приводом для початку банкрутства останнього.

"Укргаз-енерго" було створено у 2006 році в рамках організації нової схеми поставок газу в Україну за участю Rosukrenergo. Крім цієї швейцарської компанії засновником УГЕ на той момент був НАК "Нафтогаз України".

Надалі "Нафтогаз" заявив про необхідність ліквідації "Укргаз-енерго", що було використано юристами останньої як формальний привід ініціювати розгляд про виключення НАК зі складу засновників товариства. Відповідне клопотання було задоволено судом в кінці 2013 року.

На сьогодні 50%-ва частка "Нафтогазу" в "Укргаз-енерго" передана в управління останньої.

Інші 50% уставника трейдера зараз належать Centragas Holding Дмитра Фірташа, яка викупила цей пакет у Rosukrenergo незадовго до її ліквідації.

Дмитро Рясний, ЕП