Google запустить сервіс для публікації новин по аналогії зі Snapchat

Google розробляє технологію публікації новин з медіаконтентом за аналогією з додатком Snapchat.

Про це повідомляє vc.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Проект носить назву Stamp, де "St" означає Stories ("Історії"), а "amp" - Accelerated Mobile Pages - сервіс для створення новинних статей, які швидко завантажуються в мобільних браузерах. Останній Google розвиває з 2015 року.

Відзначається, що Stamp буде представлений після 7 серпня. З його допомогою ЗМІ і бренди зможуть створювати "історії" - слайди з текстом, фото і відео, які можна гортати.

Stamp буде прив'язаний до пошуку Google. Крім того, видавці зможуть публікувати створені "історії" на своїх сайтах, в той час як контент, створений в Snapchat, доступний для перегляду тільки в додатку сервісу.

За даними видання, Google вела переговори про використання Stamp з Vox Media, CNN, Time, The Washington Post і іншими медіакомпаніями. Деталі переговорів і можливих угод невідомі.

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