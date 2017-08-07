Україна за 2017 рік імпортувала вугілля на 1,5 мільярда доларів

Україна в січні-липні 2017 року імпортувала 9,458 мільйона тонн вугілля кам'яного і антрациту на суму 1,472 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що в липні було поставлено вугілля на 213,644 млн доларів.

За даними Державної фіскальної служби, з РФ надійшло вугілля на 762,006 млн доларів (частка в імпорті 51,76%), із США - на 378,469 млн доларів (25,71%), з Канади - на 116,185 млн доларів (7,89% ), з інших країн - на 215,491 млн доларів (14,64%).

Таким чином, в грошовому вираженні імпорт вугілля за вказаний період зріс на 85,9% в порівнянні з січнем-липнем 2016 року (792,044 млн доларів).

У натуральному вираженні імпорт збільшився на 5,1% в порівнянні з січнем-липнем 2016 року (8,998 млн тонн).

При цьому Україна в січні-липні експортувала 351,947 тис. тонн вугілля кам'яного та антрациту на 58,169 млн, в тому числі в РФ - на 30,945 млн, Словаччину - на 22,038 млн, Туреччину - на 2,566 млн, інші країни - на 2,619 млн доларів.

Нагадаємо, в червні прем’єр Володимир Гройсман заявив, що жодна державна компанія не закуповує вугілля у Росії.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.