Розширені санкції США негативні для кредитоспроможності Росії, оскільки будуть стримувати інвестиції в російську економіку, а також приведуть до посилення кризи у взаєминах Росії з західними країнами.

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передає "Інтерфакс-Україна".

Moody's також очікує деякого посилення відтоку капіталу з Росії, тимчасового зниження вартості рубля і відповідного підвищення інфляційних очікувань.

"Розширені санкції - несприятливий сигнал для інвесторів, особливо іноземців, які лише недавно почали підлаштовуватися під існуючий режим санкцій, але вони негативні і для внутрішніх інвесторів, які хотіли б скористатися перевагами внаслідок поліпшення конкурентоспроможності Росії, щоб створити експортні можливості в різних галузях", - відзначають аналітики Moody's.

Разом з тим Moody's як і раніше прогнозує позитивну динаміку російського ВВП в 2017 році вперше з 2014 року, хоча нові санкції США ставлять під сумнів стійкість подальшого зростання.

Нагадаємо, 2 серпня Трамп затвердив нові санкції щодо Росії.

Раніше Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп не підтримує нові санкції проти Росії, однак підпише прийнятий Конгресом закон.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

Наприкінці минулого тижня Росія оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ вимагає у США до початку осені скоротити число дипломатичних співробітників до 455 осіб. Володимир Путін у неділю заявив, що мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Детальніше про ухвалений Конгресом санкційний законопроект читайте у матеріалі "Сенат підтвердив новий пакет санкцій: що саме чекає на Росію".

Економічна правда