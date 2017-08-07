Суд відклав апеляцію Данилюка щодо його податкової перевірки
Апеляційний суд Києва переніс на 10 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів Олександра Данилюка про призначення позапланової податкової перевірки.
Таке рішення прийнято через відсутність всіх необхідних документів по справі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
18 липня Печерського райсуду Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.
31 липня міністр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.
Також міністр фінансів Олександр Данилюк збирається подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.
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