Україна має ЗВТ з 45 країнами - Мінекономрозвитку

Україна за роки незалежності уклала 16 угод про вільну торгівлю, які покривають 45 країн.

Про це повідомляється у презентації, оприлюдненій на сторінці заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України Наталії Микольської у Facebook.

Найбільш широка зона вільної торгівлі була укладена Україною і Європейським Союзом. Офіційно ЗВТ набере чинності з 1 вересня 2017 року, однак за фактом вона застосовується в повному обсязі з 1 січня 2016 року.

Угода покриває як торгівлю товарами, так і торгівлю послугами, державні закупівлі, а також поступове приведення законодавчої бази України до європейських стандартів для інтеграції в економічний простір ЄС.

Крім того, Україна має угоду про вільну торгівлю з Канадою, що включає в себе торгівлю товарами і державні закупівлі, Грузією (торгівля товарами), Македонією (торгівля товарами), Чорногорією (торгівля товарами та послугами), країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), а також країнами Співдружності незалежних держав (з 1 січня 2016 року Росія в односторонньому порядку відмовилася виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди).

Крім того, український бізнес має можливість користуватися Генеральною системою преференцій США, в рамках якої передбачено безмитний експорт близько 5000 видів товарів.

Як повідомлялося, зона вільної торгівлі між Україною та Канадою набрала чинності 1 серпня. Угода одномоментно знімає до 98% торговельних обмежень і мит у взаємній торгівлі між двома країнами.

Експорт товарів з України у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 25,9%, імпорт - на 28,6%. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 25,2% - до 6,755 млрд дол. Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 21,3% - до 7,812 млрд дол. і становив 42,1% в загальному обсязі імпорту.

Економічна правда