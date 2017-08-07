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Місцеві бюджети з початку року отримали 103 мільярди - Зубко

Понеділок, 7 серпня 2017, 10:03

Упродовж січня-липня поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

За його словами, місцеві бюджети за січень-липень зросли на 24,9 млрд гривень у порівнянні аналогічним періодом минулого року.

"Також, за сім місяців цього року бюджети 366 окремих територіальних громад сягнули 4,7 млрд гривень", - сказав Зубко.

"Приріст надходжень до загального фонду бюджетів окремих територіальних громад проти січня-липня минулого року становив 39,8% або + 1,3 млрд гривень", - підсумував він.

Економічна правда

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