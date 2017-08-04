Бездіяльність в "Укрзалізниці" сприяє корупції - НАБУ

ПАТ "Укрзалізниця" не виявляє інтересу до участі у антикорупційних розслідуваннях в якості потерпілого.

Про це йдеться у листі заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави до віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, яке надав Економічній правді експерт з питань протидії корупції центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Як повідомляється, Укрзалізниця зазнає збитків, в тому числі внаслідок протиправних дій службових осіб під час організації та проведення закупівель товарів та послуг за кошти державного підприємства.

"Такі злочини спрямовані проти майна та інтересів ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться у тексті листа.

НАБУ запевняє, що при закупівлях штучно створювалося неконкурентне середовище серед постачальників і надавалися переваги окремим суб’єктам торгів. Це призводило до протиправного витрачання коштів УЗ на користь третіх осіб.

НАБУ пропонує залучити УЗ до кримінальних проваджень в якості потерпілого по чотирьох справах, загальний розмір збитків оцінюється у 162 мільйона гривень.

У НАБУ додали, що станом на 24 лютого 2017 року не отримували від Укрзалізниці заявок щодо участі представників УЗ у кримінальному процесі в якості потерпілого. Така бездіяльність, на думку антикорупційного бюро, є однією з умов, що "сприяє вчиненню нових корупційних злочинів".

У листі йдеться про те, що НАБУ розслідує 16 кримінальних справ, пов’язаних з корупцією на УЗ, загальна сума збитків по яких становить понад 650 мільйонів гривень.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава просить віце-прем’єра Володимира Кістіона вжити заходів для залучення ПАТ "УЗ" до участі у розслідуваннях в якості потерпілого.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що НАБУ розслідує 14 кримінальних проваджень, які стосуються корупції на "Укрзалізниці". Сума збитків від цих правопорушень оцінювалася у 635 мільйонів гривень.

Економічна правда