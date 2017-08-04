Міжбанк відкрився зміцненням гривні

4 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 25,87-25,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,83-25,85 гривні;

Євро - 30,68-30,70 гривні;

Російський рубль - 0,4278-0,4286 гривні.

Курс долара до євро на 8:42 за київським часом виріс до 1,1880 долара у порівнянні з 1,1870 долара на закриття попередньої сесії. Індекс, що відслідковує динаміку долара до 10 основних світових валют, з початку тижня опустився на 0,2%.

Нагадаємо, НБУ підвищив офіційний курс гривні на 3 серпня на 2 копійки та встановив на рівні 25,88 за долар.

Економічна правда