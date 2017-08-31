Нацбанк презентував свій перший мобільний додаток

У Національному банку у четвер презентували мобільний додаток "Українська гривня".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Мобільний додаток "Українська гривня" – це перший інтерактивний продукт, який ілюструє всі елементи захисту банкнот української гривні", - пояснюють у НБУ.

Як наголошується, до цього часу інформація про елементи захисту та зовнішній вигляд банкнот гривні розміщувалася виключно на сайті Нацбанку та поширювалася лише у друкованому форматі.

"Фахівці Нацбанку вперше розробили спеціальний мобільний додаток про захист гривні. І кожному наразі будь-який ґаджет допоможе познайомитись з українською гривнею ближче та дізнатися про понад 20 елементів її захисту", - заявив в. о. голови НБУ Яків Смолій.

"В інтерактивній формі тут відтворено захисні ознаки з імітацією переглядання банкноти проти світла, відтворено кінематичний ефект, елементи, що відчуваються на дотик, зображення і написи, які можна побачити за допомогою збільшувального скла", – пояснив Володимир Нагорнюк, директор департаменту інформаційних технологій.

Він додав, що також додаток містить відео огляди оновлених банкнот номіналом 100 та 500 гривень для детального вивчення.

Завантажити мобільний додаток можна в App Store або Google Play. Також він буде доступним для завантаження на сайті НБУ.

Економічна правда