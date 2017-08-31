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Місія МВФ у середині вересня прибуде до України – джерело

Четвер, 31 серпня 2017, 18:27

Місія Міжнародного валютного фонду у середині вересня прибуде до України.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"Попередньою датою прибуття визначено 12-13 вересня, найближчим часом її буде уточнено", - сказав співрозмовник.

За його словами, місія буде працювати в Києві рамках четвертого перегляду програми EFF.

Міністр фінансів Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання Україні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF.

За даними Фонду, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.

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