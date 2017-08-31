ДТЕК Ахметова значно покращив фінансові показники

Енергохолдинг ДТЕК в першому півріччі 2017 року значно поліпшив фінансові показники в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відповідна інформація міститься в неаудованій звітності компанії за перше півріччя і оприлюднена на офіційному сайті ДТЕК.

Виручка холдингу зросла на 18,8% до 67,684 млрд гривень, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (56,986 млрд грн). Збиток ДТЕК в січні-червні скоротився в 8,2 рази - на 7,223 млрд гривень - до 1,003 млрд грн.

За підрахунками експерта з питань енергетики Андрія Геруса, показник EBITDA (прибуток до вирахування податків і амортизації) компанії становив в 1 півріччі 9,7 млрд гривень, що в 3 рази вище, ніж у 1 півріччі 2016 року (3,171 млрд грн).

Зростання прибуткових показників ДТЕК відбулось разом зі значним зростанням тарифів на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

Нагадаємо, у 2016 році також значно подорожчали єврооблігації ДТЕКу. У попередні два роки вони дешевшали на фоні критики групи Ахметова з боку президента Петра Порошенка і співвласника компанії ICU Володимира Демчишина, який обіймав посаду міністра енергетики та вуглепрому. При цьому дешевіючі облігації скуповувала компанія ICU.

Зимою 2015-2016 років НКРЕКП, очолюване колишнім співробітником ICU Дмитром Вовком, розробило так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

Після введення в дію "роттердамської" формули електроенергія від ТЕС значно подорожчала. Разом з цим подорожчали і єврооблігації ДТЕК. Дохід по ним отримує в тому числі і той, в чиїх інтересах скуповувала облігації компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Нагадаємо, раніше телеканал "Україна" зняв схожий фільм "Слідами грантоїдів" про антикорупційних активістів та громадські організаціії.

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Економічна правда