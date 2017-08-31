УАЗ буде продавати автомобілі за криптовалюту
Новий позашляховик УАЗ Профі тепер можна буде купити за криптовалюту Biocoin.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
За словами засновника кооперативу і платформи Biocoin Бориса Акімова, покупець отримує у вигляді балів криптовалюту, оплачує нею продукти в магазинах або страви в кафе. Фермер буде отримувати від кооперативу Biocoin в рахунок поставок продукції і купувати на них автомобіль.
"При цьому УАЗ може використовувати Biocoin в розрахунках з дилерами, а вони з покупцями, які знову відправляються в наші магазини за продуктами. Або, навпаки, купуючи продукти від фермерів і накопичуючи криптовалютны бали, клієнти можуть витратити їх на машину", - сказав Акімов.
Biocoin - криптовалюта, яку випустила мережа московських фермерських магазинів LavkaLavka.
Нагадаємо, обсяг світового ринку криптовалюта перевищив 160 мільярдів доларів.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.