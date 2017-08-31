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УАЗ буде продавати автомобілі за криптовалюту

Четвер, 31 серпня 2017, 10:00

Новий позашляховик УАЗ Профі тепер можна буде купити за криптовалюту Biocoin.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами засновника кооперативу і платформи Biocoin Бориса Акімова, покупець отримує у вигляді балів криптовалюту, оплачує нею продукти в магазинах або страви в кафе. Фермер буде отримувати від кооперативу Biocoin в рахунок поставок продукції і купувати на них автомобіль.

"При цьому УАЗ може використовувати Biocoin в розрахунках з дилерами, а вони з покупцями, які знову відправляються в наші магазини за продуктами. Або, навпаки, купуючи продукти від фермерів і накопичуючи криптовалютны бали, клієнти можуть витратити їх на машину", - сказав Акімов.

Biocoin - криптовалюта, яку випустила мережа московських фермерських магазинів LavkaLavka.

Нагадаємо, обсяг світового ринку криптовалюта перевищив 160 мільярдів доларів.

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Економічна правда
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