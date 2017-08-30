Зять Черновецького продав девелоперський проект у Новій Москві
Група "ПІК" російського бізнесмена Сергія Гордєєва стала власником двох ділянок землі в селищі Московське на території Нової Москви, що належали компанії "Мангазея Девелопмент" Сергія Янчукова - зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького.
Про це пише РБК.
Як пояснив один зі співрозмовників видання, сумарна площа цих ділянок близько 164 га, на них структура "Мангазеи" планувала звести близько 2 млн кв. м нерухомості.
Представник "ПІК" підтвердила інформацію про угоду. "Угода завершена і оплачена. Цей проект на даний момент є найбільшим проектом ГК ПІК", - сказала вона.
Подробиці угоди вона коментувати відмовилася.
За даними журналу Forbes, власник компанії "Мангазея" Сергій Янчуков одружився з дочкою колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Христиною в 2011 році. Після цього "рахунок його доходів пішов на сотні мільйонів доларів", писав журнал.
14 липня Генеральна прокуратура повідомила колишньому меру Києва про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.
Йому закидають незаконне будівництво на Парковій дорозі в Києві вертолітного майданчика, яким планував користуватися тодішній президент Віктор Янукович.
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