Зять Черновецького продав девелоперський проект у Новій Москві

Група "ПІК" російського бізнесмена Сергія Гордєєва стала власником двох ділянок землі в селищі Московське на території Нової Москви, що належали компанії "Мангазея Девелопмент" Сергія Янчукова - зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Про це пише РБК.

Як пояснив один зі співрозмовників видання, сумарна площа цих ділянок близько 164 га, на них структура "Мангазеи" планувала звести близько 2 млн кв. м нерухомості.

Представник "ПІК" підтвердила інформацію про угоду. "Угода завершена і оплачена. Цей проект на даний момент є найбільшим проектом ГК ПІК", - сказала вона.

Подробиці угоди вона коментувати відмовилася.

За даними журналу Forbes, власник компанії "Мангазея" Сергій Янчуков одружився з дочкою колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Христиною в 2011 році. Після цього "рахунок його доходів пішов на сотні мільйонів доларів", писав журнал.

14 липня Генеральна прокуратура повідомила колишньому меру Києва про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Йому закидають незаконне будівництво на Парковій дорозі в Києві вертолітного майданчика, яким планував користуватися тодішній президент Віктор Янукович.