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Moody's підвищило рейтинги шести українських банків

Середа, 30 серпня 2017, 18:50

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги шести українських банків слідом за недавнім підвищенням суверенного рейтингу України.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає УНІАН.

Як наголошується, у тому числі до рівня "Caa2" з позитивним прогнозом підвищено рейтинг націоналізованого "Приватбанку", державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Рейтинг "Райффайзен Банку Аваль" підвищено до рівня "Caa1" з позитивним прогнозом, банку "Південний" - до "Caa3" з позитивним прогнозом, "Промінвестбанку" - до "Caa2" зі стабільним прогнозом.

Як повідомлялося, агентство Moody's Investors Service, що входить в трійку найбільших рейтингових агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видало позитивний прогноз для нашої держави.

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